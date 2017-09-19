كواليس العثور على الشاب السعودي المختفي في جورجيا
أعلنت مصادر مطلعة، العثور على الشاب المفقود في جورجيا، مشيرة إلى أنه بصحة جيدة.
وأكدت المصادر أن الشاب المفقود تحطم جواله، وهو ما منعه من التواصل مع عائلته طوال فترة اختفائه التي استمرت لعدة لأيام.
كان شاب سعودي اختفى في ظروف غامضة، الأربعاء الماضي، في جورجيا، بعد أن ضى 5 أيام فيها، ثم حجز عودة لباكستان من مكتب الطيران صباح الأربعاء، لكنه اختفى فجأة وانقطع الاتصال به.
وقال والده إن ابنه وهو طالب ملازم أول مهندس في الكلية البحرية في باكستان قد ذهب الأسبوع الماضي من الدمام إلى مسقط، وعندما وصل إلى هناك غيّر وجهته إلى جورجيا للسياحة، بالتنسيق مع والدته “ .
وأضاف: ” ذهب هناك وتنزه قرابة ٥ أيام ويوم الأربعاء الماضي حجز تذكرته على الطيران التركي من جورجيا على إسطنبول ثم كراتشي مقر دراسته، ودفع المبلغ واختفى بعدها، وأبلغنا السفارة ولم تجدّ معلومات عنه، وانقطع الاتصال به حتى اللحظة “ .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34135 ] نشر منذ 18 ساعة
الحمد لله على السلامه ..
,, انت كنت رايح باكستان ويش وداك جورجيا ؟؟
,, شفت عاد ان قلب النيه ماهو زين ؟؟
,, لا تعودها إليا صرت ناوي تضرب طريق خلك بطريقك لا تروّغ ولا تزوّغ .. إلى ان تبلغ هدفك .. انت توحي ؟
سعيد[ عدد التعليقات: 534 ] نشر منذ 18 ساعة
صح لسانك يا ابو محمد . . .
قوقاز[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 17 ساعة
راح مع الروسيات يتمشى زي إلى قبول راح مع الامركيات امسكو عيالكم
قوقاز[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 17 ساعة
دايما جوالتهم ضايعه وش الكدب طيب دق من جوال تاني جدا سهله
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 845 ] نشر منذ 17 ساعة
معقوله ضابط ومتعلم ومايعرف يتصرف اقول الله يخلف
الواقع[ عدد التعليقات: 5176 ] نشر منذ 16 ساعة
عندما تذهب الى دول غير بلدك يجب عليك توقع الشر مثل ما تتوقع الخير خاصة ان عيون العصابات والاجرام تتبعك منذ نزولك من سلم الطائرة حتى مقر سكنك ومكان خروجك لأنهم يضنونك كنز من الأموال او ربما تكون هدف ضغط سياسي على دولتك ومجتمعك العالم تغير الان ولم يعد كما كان
alfahd42[ عدد التعليقات: 12125 ] نشر منذ 13 ساعة
توه طالب
والحمدلله على سلامته
مروه[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 9 دقائق
لاحول ولا قوة الا بالله ظابط ملازم اول الله يلعن الواسطات ومن يتعامل مع الواسطات هي من دمرت البلاد العربية وجعلتها في ذيل الامم
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 327 ] نشر منذ 7 دقائق
وأكدت المصادر أن الشاب المفقود تحطم جواله، وهو ما منعه من التواصل مع عائلته طوال فترة اختفائه التي استمرت لعدة لأيام.!!!!!!!!!!!!!