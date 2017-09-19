كواليس العثور على الشاب السعودي المختفي في جورجيا

نايف السالم(صدى):

أعلنت مصادر مطلعة، العثور على الشاب المفقود في جورجيا، مشيرة إلى أنه بصحة جيدة.

وأكدت المصادر أن الشاب المفقود تحطم جواله، وهو ما منعه من التواصل مع عائلته طوال فترة اختفائه التي استمرت لعدة لأيام.

كان شاب سعودي اختفى في ظروف غامضة، الأربعاء الماضي، في جورجيا، بعد أن ضى 5 أيام فيها، ثم حجز عودة لباكستان من مكتب الطيران صباح الأربعاء، لكنه اختفى فجأة وانقطع الاتصال به.

وقال والده إن ابنه وهو طالب ملازم أول مهندس في الكلية البحرية في باكستان قد ذهب الأسبوع الماضي من الدمام إلى مسقط، وعندما وصل إلى هناك غيّر وجهته إلى جورجيا للسياحة، بالتنسيق مع والدته “ .

وأضاف: ” ذهب هناك وتنزه قرابة ٥ أيام ويوم الأربعاء الماضي حجز تذكرته على الطيران التركي من جورجيا على إسطنبول ثم كراتشي مقر دراسته، ودفع المبلغ واختفى بعدها، وأبلغنا السفارة ولم تجدّ معلومات عنه، وانقطع الاتصال به حتى اللحظة “ .

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