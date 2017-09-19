بالصور.. ” القوات السعودية ” تقتل 70 حوثيا بينهم 3 قياديين وتآسر 40 على الحدود

نايف السالم(صدى):

نجحت العمليات العسكرية التي نفذتها قوات المملكة بمساندة طيران التحالف ضد الميليشيات الحوثية وحرس المخلوع صالح قبالة الحدود السعودية خلال الـ 24 ساعة.

واستهدفت الخطة العسكرية التي وضعتها قيادة العمليات المشتركة لقوات المملكة بجانب التحالف في مناطق ومحاور متعددة، دعم الميليشيات الحوثية وحرس المخلوع صالح القادم من داخل اليمن باتجاه المحافظات والمديريات اليمنية، التي تطل على حدود المملكة.

العملية الأولى نفذت من قبل راجلة من الجيش اليمني بمساندة مروحيات الأباتشي والمدفعيات السعودية في وادي عبدالله الواقع في حرض اليمنية، والممتد من اليمن إلى حدود المملكة، بعد محاولة الميليشيات التوغل للوصول إلى نقاط رقابية على حدود المملكة، وفشلوا في ذلك بعد مقتل ما يزيد عن 20 عنصراً حوثيا وفرار آخرين.

أما العملية الثانية فكانت قبالة مركز الربوعة السعودي، حيث نفذت القوات السعودية عملية نوعية على مواقع تابعة للميليشيات، مهمتها إطلاق قذائف نحو مناطق مأهولة بالسكان، ونجحت العملية بتدمير تلك المواقع وقتل من فيها بعد تقدم فرقة راجلة من قوات المملكة، مسنودة بغطاء جوي من طيران التحالف.

العملية الثالثة وتُعد الأكبر واستمرت يوما كاملا، كانت قبالة منطقة نجران، حيث رصدت غرفة العمليات المشتركة دعما حوثيا كبيرا من عناصر وآليات تتقدم نحو الحدود السعودية باتجاه نجران، وقد نفذت قوات المملكة خطة عسكرية لتدمير هذا الدعم، وذلك بعمل كمين في بعض نقاط الرقابة العسكرية، مع قصف طيران التحالف لهذا الدعم من الخلف من خلال الإحداثيات التي أعطيت له.

دعم الحوثيين لجبهات القتال المطلة على منطقة نجران كان كبيراً جداً، وذلك بعد أن أنهت القوات السعودية تلك العمليات بقتل ما يزيد عن 40 عنصراً حوثيا من بينهم 3 قياديين وإصابة أكثر من 100 آخرين، وتدمير ما يزيد عن 15 مركبة عسكرية، وأسر العشرات منهم.