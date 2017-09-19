بالفيديو.. مسنة تزور ابنتها المريضة 76 سنة تشعل مواقع التواصل

متابعات(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لسيدة عمرها 97 عاما، أثناء زيارتها ابنتها المريضة، والبالغة من العمر 76 عاما.

وظهر الأم بالمقطع الذي حقق انتشارا واسعا، وتظهر عليها علامات السن، حيث يسندها أخرون، فيما ظهرت الابنة التي لديها احفاد، ولكن اصبحت مثل الطفله عندما شاهدت أمها.

وعلق أحد المغردون على المقطع قائلا ” المشاعر تدفن لكن لاتموت.. مهما كان الشخص كبير بالعمر تاكد أن المشاعر لم تهرم ” .

