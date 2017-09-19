بالفيديو.. مسنة تزور ابنتها المريضة 76 سنة تشعل مواقع التواصل
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لسيدة عمرها 97 عاما، أثناء زيارتها ابنتها المريضة، والبالغة من العمر 76 عاما.
وظهر الأم بالمقطع الذي حقق انتشارا واسعا، وتظهر عليها علامات السن، حيث يسندها أخرون، فيما ظهرت الابنة التي لديها احفاد، ولكن اصبحت مثل الطفله عندما شاهدت أمها.
وعلق أحد المغردون على المقطع قائلا ” المشاعر تدفن لكن لاتموت.. مهما كان الشخص كبير بالعمر تاكد أن المشاعر لم تهرم ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34106 ] نشر منذ 38 دقيقة
يا الله كم هي مؤثره ,,
,, سبحان الله ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1379 ] نشر منذ 33 دقيقة
الله اكبر -يبقى الابناء غالين ولو بلغوا من السن عتيا-سبحان من وضع الرحمه داخل القلوب-
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1379 ] نشر منذ 29 دقيقة
ليه ماتسالووون عن المحرومه وش هو سبب زعلها وخروجها -مافقدتوها-
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34106 ] نشر منذ 20 دقيقة
ليه عسى ماشر على الأخت لست محرومه ؟؟
.. الصراخه انا فاقدها وفاقد الأخت اسماء والأخ نهار السلام ..
,, اتمنى ان يكون الجميع بخير ونرى تعليقاتهم ، والجميع بصحه وأنس وسلام ,,