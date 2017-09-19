حقيقة امتلاك ” آي فون إكس ” أطول عمر بطارية

واشنطن(صدى):

إذا كان المستخدم يرغب في اقتناء “ آي فون ” صاحب أطول عمر بطارية ضمن هواتف أبل، فليس هاتف “ إكس ” ، أحدث وأكثر هواتف الشركة تطوراً وجودة، فعلى الرغم من سعره الباهظ البالغ 999 دولاراً أمريكياً، إلا أنه لا يملك بطارية ذات عمر مديد.

والأجدر له، النظر إلى الـ “ آي فون 8 بلس ” الأقل سعراً من “ إكس ” والأطول عمراً، بفضل حجمه وطوله الذي استطاع استيعاب بطارية كبيرة ذات سعة أكبر.

وبالمقارنة بين بطارية “ آي فون إكس ” الذي قالت عنه أبل رسمياً في مؤتمرها أنها تدوم ساعتين إضافيتين أطول من “ آي فون 7 ″ ، وبين “ آي فون 8 بلس ” الذي يعادل “ آي فون 7 بلس ” يتضح كالتالي:

“ آي فون إكس ”

مدة التحدث لاسلكياً: 21 ساعة

مدة تصفح الويب: 12 ساعة

مدة تشغيل الفيديو لاسلكياً: 13 ساعة

مدة تشغيل الصوت لاسلكياً: 60 ساعة

الشحن السريع: 50% خلال 30 دقيقة

“ آي فون 8 بلس ”

مدة التحدث لاسلكياً: 21 ساعة

مدة تصفح الويب: 13 ساعة

مدة تشغيل الفيديو لاسلكياً: 14 ساعة

مدة تشغيل الصوت لاسلكياً: 60 ساعة

الشحن السريع: 50% خلال 30 دقيقة

بحسب المقارنة أعلاه، ووفقاً لاختبارات أبل، فإن “ آي فون 8 بلس ” ، الذي يبدأ سعره من 799 دولاراً، الأقل بنحو 200 دولار من “آي فون إكس”، يدوم ساعة إضافية أثناء تصفح الإنترنت وتشغيل الفيديو، مقارنة بـ “ آي فون إكس ” .

والخلاصة أنه إذا كان المستخدم يتطلع لشراء آي فون ذات عمر بطارية أطول وأفضل سعراً، فبإمكانه شراء “ آي فون 7 بلس ” الذي يبلغ سعره 669 دولاراً أمريكياً ويملك نفس بطارية “ آي فون 8 بلس ” الذي يبدأ سعره من 799 دولاراً أمريكياً.