مزارع هندي واستعراض خطير

الثلاثاء 19
سبتمبر
طيب ..
.. بس ترى الترفيع بهاالطريقه ( او باالطريقة الأخرى ، على جنب ) هذا عدام للمكينه ( المحرك ) لأنه الزيت يكون في جهه وحده ولا تتمكن مضخة الزيت من سحبه وضخه في مجاريه ,, فتتحرك المحركات داخل المكينه من دون زيت ، ولك ان تتخيل الباقي ,, نعم هي تبقى لفترة محدوده ومن بعدها العدام لا محاله ..
,, راح تندم ياابو هناد ,,
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 34103 ] نشر منذ 40 دقيقة
طيب ..
.. بس ترى الترفيع بهاالطريقه ( او باالطريقة الأخرى ، على جنب ) هذا عدام للمكينه ( المحرك ) لأنه الزيت يكون في جهه وحده ولا تتمكن مضخة الزيت من سحبه وضخه في مجاريه ,, فتتحرك المحركات داخل المكينه من دون زيت ، ولك ان تتخيل الباقي ,, نعم هي تبقى لفترة محدوده ومن بعدها العدام لا محاله ..
,, راح تندم ياابو هناد ,,