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بالفيديو.. مريم حسين ترقص في الشارع بـ ” البيجامة “

بالفيديو.. مريم حسين ترقص في الشارع بـ ” البيجامة “
أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة العراقية مريم حسين، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو لها أثناء تجولها في شوارع دبي بإطلالة جديدة اثارت سخرية المتابعين .

أظهر مقطع الفيديو مريم وهي تتجول في شوارع دبي، وترتدي طقما من الستان باللون الرمادي يشبه البيجاما مع صندل من الكعب العالي، وراحت تتمايل وترقص.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 20 دقيقة

ان جاءت على الرقص زززين ؟؟؟
شكلها محتاجة فلووووس .
لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 13 دقيقة

الله يصلح الحال

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