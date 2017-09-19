بالفيديو.. مريم حسين ترقص في الشارع بـ ” البيجامة “
أثارت الفنانة العراقية مريم حسين، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو لها أثناء تجولها في شوارع دبي بإطلالة جديدة اثارت سخرية المتابعين .
أظهر مقطع الفيديو مريم وهي تتجول في شوارع دبي، وترتدي طقما من الستان باللون الرمادي يشبه البيجاما مع صندل من الكعب العالي، وراحت تتمايل وترقص.
ابو حالد[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 20 دقيقة
ان جاءت على الرقص زززين ؟؟؟
شكلها محتاجة فلووووس .
لا حول ولا قوة الا بالله
جميل[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله يصلح الحال
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19475 ] نشر منذ 11 دقيقة
د ب ي
صارت مكب لنفايات العالم🤗