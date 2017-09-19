بالفيديو.. مريم حسين ترقص في الشارع بـ ” البيجامة “

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة العراقية مريم حسين، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو لها أثناء تجولها في شوارع دبي بإطلالة جديدة اثارت سخرية المتابعين .

أظهر مقطع الفيديو مريم وهي تتجول في شوارع دبي، وترتدي طقما من الستان باللون الرمادي يشبه البيجاما مع صندل من الكعب العالي، وراحت تتمايل وترقص.