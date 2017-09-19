انطلاق مباريات الجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى… اليوم

نواف السالم(صدى):

يلاقي اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فريق الحزم نظيره العروبة في المباراة المقررة بينهما بالجولة الثانية من عمر دوري الدرجة الأولى للمحترفين 2017-2018، على ملعب نادي الحزم بالرس.

ويلتقي فريق المجزل مع نظيره القيصومة على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية بالمجمعة، بينما يلعب فريق الوطني مع النهضة على ملعب مدينة الملك خالد بن عبد العزيز الرياضية، وضمك مع الشعلة على ملعب نادي ضمك.

ويستضيف فريق الطائي نظيره الوحدة على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية، ويلتقي فريق جدة مع الخليج على الملعب الرديف في مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ويتصدر العروبة جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز على الوطني، في حين يقع الحزم في المركز الـ 12 “ مكرر ” برصيد نقطة واحدة.

ومن المقرر أن تستكمل باقي مواجهات الجولة الثانية غداً الأربعاء، بلقاء النجوم مع هجر على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، والكوكب مع نجران على ملعب نادي الشعلة.