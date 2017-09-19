إعلانين جديدين لـ ” هواوي ” يسخران من ” آبل ” و ” آيفون إكس “

بكين(صدى):

سخرت شركة ” هواوي ” الصينية التي تعد واحدة من أكبر صانعي الجوالات الذكية في العالم، من منافستها الأمريكية ” آبل ” وجوالها الأحدث ” آيفون إكس ” ، في إعلانين نشرتهما عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي تغريدة على حساب الشركة الصينية بموقع ” تويتر ” ، نشرت ” هواوي ” مقطع فيديو قصيرا لثمرة تفاح تتآكل بشكل شبه كامل وكتبت عليه: هل تشعر بخيبة أمل؟ لدينا مفاجأة حقيقية تتجاوز أي شيء رأيته من قبل، ستكشف ” هواوي ” عن جوالها الذكي ” ميت 10 ” الجديد في السادس عشر من الشهر المقبل.

وحصل جوال ” هواوي ميت 9 ” على تقييم إيجابي من المستهلكين في الولايات المتحدة عبر مواقع تجار التجزئة مثل ” أمازون ” و ” بست باي ” .

وفي مقطع فيديو منفصل نشر عبر ” فيسبوك ” ، سخرت ” هواوي ” من خاصية التعرف على الوجه في ” آيفون ” إكس ” ، مشيرة إلى أنها تفشل في كثير من الأحيان، قائلة إن الجوال المزود بالذكاء الاصطناعي الحقيقي سيأتي قريبًا في أكتوبر.

وتعد ” هواوي ” واحدة من أكبر ثلاث شركات للجوالات الذكية في العالم من حيث المبيعات، وفقًا لمذكرة لشركة الأبحاث ” كونتربوينت ” صدرت في سبتمبر.