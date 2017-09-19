أول تعليق لوزير التعليم على مدارس جدة

طلال الغامدي(صدى):

زار وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، 3 مدارس في مدينة جدة، صباح اليوم، لتفقد أحوال المعلمين والطلبة، ومتابعة العملية التعليمية، وما يقدم من نشاط.

وقال العيسى في تدوينه على حسابه الرسمي بـ ” تويتر ” ، ” تشرفت بزيارة ثلاث مدارس في مدينة جدة هذا الصباح، وسعدت بمستوى الحضور ومستوى التفاعل بين المعلمين والطلاب “.

وتفاعل المغردون مع ” العيسى ” ، وقال أحدهم ” ليتك تزور جنوب جدة ” ، فيما قال أخر ” أتمنى أن تكون الزيارة مفاجئة “.