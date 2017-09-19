فضيحة ” خاشقجي “.. كم تقاضى من تميم للإساءة للمملكة وعلاقته بحزب الله!

نايف السالم(صدى):

كشف الصحفي السعودي محمد الطاير، التاريخ الأسود للإعلامي جمال خاشقجي، الهارب لأمريكا، من خلال معرفته به وعمله معه قبل أعوام، مؤكدا وجود صلة تربطه بحزب الله الشيعي وتقاضيه رشوة من قطر.

وقال الطاير عبر حسابه على موقع ” تويتر ” ، إنه يعرف خاشقجي منذ أعوام عديدة وكان دائمًا يراهن على علاقاته بالإعلام الغربي ” ويعتقد أنه قوي ” ، مشيرًا إلى أن خاشقجي تقاضى 9 ملايين دولار من تميم حاكم قطر للإساءة للنظام السعودي، حسب تعبيره.

وكشف ” الطاير ” أن أول لقاء له بخاشقجي كان ” عندما جاء منتفخًا بعد أن أبلغوه أنه سيعود رئيسًا لتحرير جريدة الوطن، موضحًا أنه اقتحم مكتب عثمان الصيني وهو غائب في جولة خارجية، مما أثار احتقار الجميع له بسبب تلك الفعلة “.

وأضاف ” الطاير ” أن خاشقجي عندما أساء لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقالته بواشنطن بوست، فهو بهذا قد أساء لـ 30 مليون سعودي، لأن ولي العهد يمثل رمزا للوطن ومستقبله.

وتابع: ” أكثر ما أضحكني في مقال خاشقجي بواشنطن بوست هو قوله: لم أكن أريد خسارة عائلتي.. ما فكرت في أم العيال أيام بنت ” .

ووجه ” الطاير ” رسالة لـ ” خاشقجي ” وقال: ” لو تكتب ألف مقالة لن تغير شيء، لأنك ببساطة متناقض.. تاريخك أسود.. ولك أرشيف طويل في دعم الجماعات الإرهابية سيكشف قريبًا “، مشيرًا إلى أنه قريبا سيكتب تقريرًا بعنوان “خاشقجي وحزب الله.. القصة التي لم تذكر “.

وأضاف الطاير في تغريدته: ” اشترى خاشقجي قرب حزب الله بجلسات في كامباوند خميس مشيط،، والشقرا. ” ، ولفت إلى أن خاشقجي دعم لوبي حزب الله بجريدة الوطن، وتسبب في استقالته واستقالة الصحفي محمد الشهري “.

وأضاف: ” كنا لا نرى الإخونجي واقفًا على الصفحة الأولى إلا عندما يكون فيها إساءة لهيئة العلماء (في إشارة لهيئة كبار العلماء).. أو تشكيك بالدولة، كان يحرص على طبخها”.