فضيحة ” خاشقجي “.. كم تقاضى من تميم للإساءة للمملكة وعلاقته بحزب الله!
كشف الصحفي السعودي محمد الطاير، التاريخ الأسود للإعلامي جمال خاشقجي، الهارب لأمريكا، من خلال معرفته به وعمله معه قبل أعوام، مؤكدا وجود صلة تربطه بحزب الله الشيعي وتقاضيه رشوة من قطر.
وقال الطاير عبر حسابه على موقع ” تويتر ” ، إنه يعرف خاشقجي منذ أعوام عديدة وكان دائمًا يراهن على علاقاته بالإعلام الغربي ” ويعتقد أنه قوي ” ، مشيرًا إلى أن خاشقجي تقاضى 9 ملايين دولار من تميم حاكم قطر للإساءة للنظام السعودي، حسب تعبيره.
وكشف ” الطاير ” أن أول لقاء له بخاشقجي كان ” عندما جاء منتفخًا بعد أن أبلغوه أنه سيعود رئيسًا لتحرير جريدة الوطن، موضحًا أنه اقتحم مكتب عثمان الصيني وهو غائب في جولة خارجية، مما أثار احتقار الجميع له بسبب تلك الفعلة “.
وأضاف ” الطاير ” أن خاشقجي عندما أساء لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقالته بواشنطن بوست، فهو بهذا قد أساء لـ 30 مليون سعودي، لأن ولي العهد يمثل رمزا للوطن ومستقبله.
وتابع: ” أكثر ما أضحكني في مقال خاشقجي بواشنطن بوست هو قوله: لم أكن أريد خسارة عائلتي.. ما فكرت في أم العيال أيام بنت ” .
ووجه ” الطاير ” رسالة لـ ” خاشقجي ” وقال: ” لو تكتب ألف مقالة لن تغير شيء، لأنك ببساطة متناقض.. تاريخك أسود.. ولك أرشيف طويل في دعم الجماعات الإرهابية سيكشف قريبًا “، مشيرًا إلى أنه قريبا سيكتب تقريرًا بعنوان “خاشقجي وحزب الله.. القصة التي لم تذكر “.
وأضاف الطاير في تغريدته: ” اشترى خاشقجي قرب حزب الله بجلسات في كامباوند خميس مشيط،، والشقرا. ” ، ولفت إلى أن خاشقجي دعم لوبي حزب الله بجريدة الوطن، وتسبب في استقالته واستقالة الصحفي محمد الشهري “.
وأضاف: ” كنا لا نرى الإخونجي واقفًا على الصفحة الأولى إلا عندما يكون فيها إساءة لهيئة العلماء (في إشارة لهيئة كبار العلماء).. أو تشكيك بالدولة، كان يحرص على طبخها”.
سلطان[ عدد التعليقات: 566 ] نشر منذ 3 ساعات
طلعت الخفايا حبه حبه
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19475 ] نشر منذ 3 ساعات
أعطاء الجنسية لمثل هؤلاء
مثل الي يربي حيه متوحشه عنده فبيته🤔
رعد ***[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 2 ساعتين
مايحك جلدك غير ظفرك معطين بقاياء الحجاج اكبر من حجمهم وسيلحقه آخرون مازالوا بمناصب عالية والاصلى عاطل
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12973 ] نشر منذ 2 ساعتين
مع الاسف كان مقرب من الحكومه اوي اوي اوي
كل مجنس لا يمكن يكون ولاءه الا لمن يدفع الملايين
لن يكون خاشقي الاخير سيضهر الى السطح غيره من المجنسين
ماذا قدم كل مجنس للبلاد التي جنى منها الملايين بل المليارات
لم نرى مدرسه و لا جامعه و لا مستشفى بناه احد من المجنسين الذين استفادوا من خيرات البلد ودائما يعملون لبلادهم الاصلي والامثله كثيره
ومع الاسف قد تجدهم مقربين ويشغلون المناصب العلياء في البلاد
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34106 ] نشر منذ 2 ساعتين
خشقوك الرجاجيل ياابو خاشوقه ,,
,, ايها المتسعود ، آل سعود عطفوا على جدك وابوك وانت من بعدهم وأولادك وقرايبك ، وفروا لكم الأمن والأمان والعيش الهني ، تاخذ المملكه عرض بطول وتاكل مالذ لك وطاب مااحد يسألكم او يحاسبكم ، بل مُعتبرين من أهل البلد ، لافرق بينكم وبين أي سعودي آخر ,,
؟؟ وهذي نهايتك أيها الجاحد الفاسق ، الخيانه ؟ الرشوة من أجل التنظير ومسبة الوطن وحكامه ؟؟
؟؟؟ أهذا جزاء المعروف يا منتّف ؟؟؟
,, خبت وخاب مسعاك ومن هم على شاكلتك الخبيثة الجاحده ,,
رعد ***[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحاق لما سبق وترى المجنس اغنى من ابنا الوطن لواجتمعوا هم يقولوالبعضهم شدلى واقطعلك يتساعدوا على تصفية الوطن ماديا”ووطننا رخيص عندهم يباع بالرخيص ليست ارصدتهم كلها تجارة كلها بيع معلومات وتستر فى تجارتهم
نورة[ عدد التعليقات: 376 ] نشر منذ 2 ساعتين
اعطونا علمً المسمى ذا كامل خاشقجي اتذكر كانو يستضيفونه كثير
سيف[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله…..من شبع قلب علينا وغيره الكثيررر
ررر[ عدد التعليقات: 178 ] نشر منذ 1 ساعة
بالله من اسمه وشكله خاشقجي لايمثل العرب او السعودية.
ابو حالد[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 50 دقيقة
حذرة الامير نايف ابن عبدالعزيز رحمه الله وزير الداخلية انذاك من توجهاته فى جريدة الوطن. لكن ذيل الكلب لا ينعدل ولا يتطهر .؟؟
مروه[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 36 دقيقة
للاسف هذه الاشكال هي المقربه وهي من تعطى زمام الامور وهي من يوثق فيها ثقة عمياء وهي من استفاد من خيرات الوطن وهذه النتيجة !! يلا رقعوها الان ماينفع الكلام ليش ماتكلمتم سابقا وعزلتوه من منصبه او ماعطيتوه اي دور
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 894 ] نشر منذ 17 دقيقة
معنى اسم خاشقجي وهي نسبة تركية
مركبة من: “خاشُق: ملعقة الطعام” و “جي : علامة النسبة”
معناها: صانع الملاعق
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