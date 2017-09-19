تفاصيل مثيرة.. العثور على الطالبة المفقودة في جامعة الأمير نورة

حمود العنزي(صدى):

أعلنت مصادر مطلعة، العثور على الطالبة المفقودة بجامعة الأمير نورة بالرياض رند العنزي، وذلك في إحدى القاعات الإلكترونية التي لا تفتح إلا بالبطاقات الذكية، بعد أن أغلق عليها الباب ونفذت بطارية جوالها، الأمر الذي تسبب في انقطاع تواصلها مع الآخرين.

وأوضحت المصادر أن أسرتها تسلمتها ونقلتها للمستشفى وأن حالتها الصحية جيدة لكنها كانت تعاني حالة فزع بسبب ما حدث لها.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي دشنوا وسما بعنوان ” #اختفاءرندالعنزي ” ، وشهد رواجا كبيرا، حيث عبر الناشطون عن غضبهم من غياب أبسط وسائل الأمن والسلامة وكاميرات المراقبة في الجامعة، مؤكدين أن حالة رند لم ولن تكون الأخيرة.