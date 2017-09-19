تفاصيل مثيرة.. العثور على الطالبة المفقودة في جامعة الأمير نورة
أعلنت مصادر مطلعة، العثور على الطالبة المفقودة بجامعة الأمير نورة بالرياض رند العنزي، وذلك في إحدى القاعات الإلكترونية التي لا تفتح إلا بالبطاقات الذكية، بعد أن أغلق عليها الباب ونفذت بطارية جوالها، الأمر الذي تسبب في انقطاع تواصلها مع الآخرين.
وأوضحت المصادر أن أسرتها تسلمتها ونقلتها للمستشفى وأن حالتها الصحية جيدة لكنها كانت تعاني حالة فزع بسبب ما حدث لها.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي دشنوا وسما بعنوان ” #اختفاءرندالعنزي ” ، وشهد رواجا كبيرا، حيث عبر الناشطون عن غضبهم من غياب أبسط وسائل الأمن والسلامة وكاميرات المراقبة في الجامعة، مؤكدين أن حالة رند لم ولن تكون الأخيرة.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 310 ] نشر منذ 5 ساعات
الحمد لله ع كل حال
سلطان[ عدد التعليقات: 566 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يستر
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19482 ] نشر منذ 5 ساعات
مسكينه كان الله بعونها
انا وانا رجال مااتحمل يصكون علي ساعة وحده
والله اقلب الدنيا على رووووسهم😡
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12973 ] نشر منذ 4 ساعات
المفروض يكون فيه جرس متصل بالاداره في مثل هذه الحاله تستعمله البنت عندما يحدث لها مشكله
نسيت انساك[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 4 ساعات
الحمد لله انهم وجدوها
ابو خالد[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 4 ساعات
الحمد الله والشكر على سلامتها
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2151 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله علي سلامتها
الواقع[ عدد التعليقات: 5175 ] نشر منذ 1 ساعة
فعلا من ابسط وسائل السلامة وضع هاتف طوارئ في كل قاعة مع جرس إنذار كل ها المليارات التي صرفة لهذا الصرح العملاق ولم يفكر سعادة المهندس المسؤل عن استلام مثل هذه المواصفات
لمياء[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 دقائق
اما غريبه ماحسو الامن يغطون الجامعه من ست صباح لين ست مساء