مواطن يشكو من طول انتظار معاملته في طلب تأشيرات استقدام

نايف السالم(صدى):

اشتكى مواطن تحتفظ صحيفة ” صدى ” باسمه من طول فترة انتظار معاملته في طلب تأشيرات استقدام لدي اللجنة الفرعية مما تسبب بخسائر مالية كبيرة علي المواطن وهي مثبتة بمستندات نظامية.

وعند الاتصال علي رقم 19911 المخصص للشكاوى نجد نفس الرد المعاملة تحت الدراسة في اللجنة الفرعية مع العلم أن المواطن انتظر فترة 45 يوما في الإعلان بنطاقات ومع الثلاثة أشهر تحت اللجنة الفرعية أصبح المجموع أربعة شهور ونصف لمصلحة من كل هذا الانتظار.