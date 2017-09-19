بالصور .. لعبه مُخيفة تنهي حياة شاب

بكين(صدى):

تسببت لعبة ” الدفن على قيد الحياة ” داخل منزل مسكون في حديقة أوشن الصينية في مصرع شاب، حيث فقد وعيه بعد خمس دقائق فقط من دخوله للعبه، وعقب نقله للمستشفى تبين وفاته .

وقال مسئولو الحديقة إن الشاب كان يتجول في منطقة محظورة عندما تعرض للضرب من تابوت.

وتعتبر هذه الجولة جزءا من مهرجان هالوين السنوي، وتتيح للزوار تجربة الدفن أحياء قبل محاولة البحث عن طريقة للخروج من قبورهم المظلمة، وكان تشيونج الباحث عن الاثارة من بين مجموعة من الزوار لإلقاء نظرة مبكرة على الجولة قبل أن تبدأ في 5 أكتوبر.

كما بدأت الشرطة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، وتم إيقاف الجولة حتى إشعار آخر.