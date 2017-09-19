السبهان: شجاعة رئيس كردستان تجنب العراق أزمات قادمة

عادل الحربي(صدى):

قال ثامر السبهان، وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، اتطلع لحكمة وشجاعة الرئيس مسعود برزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، بقبول الوساطات الدولية لحل الازمة الحالية ضمن مقترحات الأمم المتحدة وتجنيب العراق لازمات هو بغنى عنها.

وأكد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، عدم تأجيل الاستفتاء إلا بعد استعداد العراق للبدء بمحادثات جدية حول استقلال كردستان، وخلال مدة زمنية محددة وبضمانات دولية.

وبحسب بيان صحفي، صدر عن رئاسة الإقليم، حول اجتماع بارزاني بوزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، الذي طالب بتأجيل الاستفتاء والبدء بمحادثات مع بغداد وبإشراف دولي، قال بارزاني: إن ” المحادثات مع بغداد ينبغي أن تكون حول استقلال الإقليم ولها سقف زمني محدد وبضمانات دولية ” .

وأضاف بارزاني: ” إقليم كردستان جرب كل السبل للوصول إلى التفاهم مع بغداد وحصول توافق وشراكة حقيقية، فجرب اللامركزية والحكم الذاتي والفيدرالية وفشلت كل تلك الصيغ، لذا يرى شعب كردستان أن الاستقلال هو الطريق الوحيد لنكون دولتين جارتين تربطنا أوثق العلاقات ” .

وأكد بارزاني خلال الاجتماع وبحسب البيان أن “كل البدائل المطروحة لا تلبي مطلب شعب كردستان في الاستقلال، وإذا أعلن العراق وبدء بمحادثات فعلية حول استقلال الإقليم وفي مدة زمنية محددة وبضمانات دولية حينها يمكننا أن نعود إلى قيادات شعب كردستان ليقرروا”.

يشار إلى أن إجراء الاستفتاء تسبب في إثارة توترات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية، حيث طالب البرلمان العراقي بإلغاء الاستفتاء باعتباره غير دستوري، غير أن برلمان الإقليم رفض الطلب.