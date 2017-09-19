طفل يقتل والدته برصاصة طائشة
تسبب طفل لبناني يبلغ من العمر 4 سنوات في قتل والدته ، برصاصة أطلقها بطريق الخطأ .
ووقع الحادث في بلدة كفرا في جنوب لبنان جاء بعد يومين من حادث مماثل يوم الجمعة عندما أطلق صبي يبلغ من العمر 11 عاما الرصاص بطريق الخطأ على طفل عمره ثماني سنوات في بلدة أخرى في جنوب لبنان.
وفي لبنان لا يوجد تطبيق صارم للقيود على حمل السلاح وإطلاق النار. وكثيرا ما تتسبب رصاصات طائشة في سقوط قتلى وجرحى عند اطلاق النار في الهواء خلال الاحتفالات والجنازات والتجمعات السياسية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34085 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,, إنا لله وإنا إليه راجعون ,,
,, لا لوم ولا ملام على طفل في سن الفطام ,,
,, بل اللوم كل اللوم على الأهل اللي مايبعدون السلاح عن متناول الجهال ,,,
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 685 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم فعلا ابو محمد اللوم كل اللوم على الأهل اللي مايبعدون السلاح عن متناول الاطفال و الجهال يجب ان توضع الاسلحة فى خزانة خاصة بالمنزل باقفال بارقام سرية ويجب نزع الذخيرة من الاسلحة عند عدم استخدام الاسلحة لمدة طويلة او ان تكون مؤمنة بالكامل .
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 305 ] نشر منذ 58 دقيقة
الطلاق والسلاح
م فيه ابد مزاح