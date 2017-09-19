طفل يقتل والدته برصاصة طائشة

بيروت(صدى):

تسبب طفل لبناني يبلغ من العمر 4 سنوات في قتل والدته ، برصاصة أطلقها بطريق الخطأ .

ووقع الحادث في بلدة كفرا في جنوب لبنان جاء بعد يومين من حادث مماثل يوم الجمعة عندما أطلق صبي يبلغ من العمر 11 عاما الرصاص بطريق الخطأ على طفل عمره ثماني سنوات في بلدة أخرى في جنوب لبنان.

وفي لبنان لا يوجد تطبيق صارم للقيود على حمل السلاح وإطلاق النار. وكثيرا ما تتسبب رصاصات طائشة في سقوط قتلى وجرحى عند اطلاق النار في الهواء خلال الاحتفالات والجنازات والتجمعات السياسية.