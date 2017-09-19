مؤشرات الأسهم اليابانية تنتعش وتسجل أعلى مستوى في عامين

طوكيو(صدى):

عادت البورصة اليابانية من عطلة رسمية أمس الإثنين لتغلق تعاملاتها على ارتفاع عند أعلى مستوى منذ عامين.

وحقق المؤشر نقطة تحول بعد حالة من الهدوء في معظم الأسواق الآسيوية قبل اجتماعات البنك المركزي في الولايات المتحدة واليابان.

وارتفع مؤشر نيكي بنسبة 2% ليصل الى 20299.38 نقطة، وهو أعلى مستوى إقفال منذ أغسطس عام 2015.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.8% ليصل إلى أعلى سعر له خلال العامين الماضيين وهو 1667.88 نقطة.

وارتفع الدولار أمام الين بنسبة 0.15% إلى 111.74 ين، وصعد اليورو أمام الين بنسبة 0.52% إلى 134.05 ين، وذلك في تمام الساعة 9:51 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.