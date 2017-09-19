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خليجية مخمورة تتشاجر بعنف وتؤخر إقلاع طائرة جدة

خليجية مخمورة تتشاجر بعنف وتؤخر إقلاع طائرة جدة
نايف السالم(صدى):

أخرت راكبة خليجية مخمورة، اليوم الثلاثاء، إقلاع رحلة طيران ” فلاى ناس ” المتجهة من مطار القاهرة إلى جدة 90 دقيقة لإلغاء سفرها وإنزال حقائبها من الطائرة بسبب قيامها بالتشاجر مع الركاب وموظفى الشركة.
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة: ” أثناء إنهاء إجراءات صعود ركاب رحلة طيران فلاى ناس رقم 568 للطائرة المتجهة إلى جدة، فوجئ أحمد كامل، مرحل الطائرة، بالراكبة الخليجية ” م. ع ” فى حالة سكر وعدم اتزان وتتشاجر مع الركاب، وقام باستدعاء طبيب الحجر الصحى الذى أكد حالة الراكبة وأوصى بعدم سفرها حفظا على سلامة الركاب لأن الراكبة لا تستطيع السيطرة على نفسها، وتم إنزال حقائب الراكبة من الطائرة وإلغاء سفرها واستأنفت الطائرة رحلتها بدونها بعد تأخير حوالى 90 دقيقة ” .


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10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 566 ] نشر منذ 1 ساعة

اعوذ بالله

[ عدد التعليقات: 685 ] نشر منذ 1 ساعة

لقد اصبحت حالة شبه يوميا ايقاف نساء ورجال مخمورين من ركوب الطائرات !!

[ عدد التعليقات: 34085 ] نشر منذ 1 ساعة

اعوذ باالله من حالتها ،، يارب سترك وعافيتك ياكريم ,,

[ عدد التعليقات: 305 ] نشر منذ 48 دقيقة

يعني شاربه قوارير ويسكي
ام الكبائر والعياذ بالله
الله لا يبتلانا اللهم لا شماته
حسبنا الله ونعم الوكيل

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 37 دقيقة

ليش تقولون خليجية ؟؟

[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ 23 دقيقة

خذو معلومات عنها واذا رجعة لابد من توقيفها وجلدها بخيزرانه حتى تبطل السفر لانها تعبث بسمعة البلد

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 15 دقيقة

لاحول ولا قوة الا بالله , الله يصحلها ويهديها هي ومن على شاكلتها

[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 13 دقيقة

هذي توها طايحه في المريس الله يستر

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 5 دقائق

خليجيه وذاهبه لـ جده؟؟؟؟؟

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