خليجية مخمورة تتشاجر بعنف وتؤخر إقلاع طائرة جدة

نايف السالم(صدى):

أخرت راكبة خليجية مخمورة، اليوم الثلاثاء، إقلاع رحلة طيران ” فلاى ناس ” المتجهة من مطار القاهرة إلى جدة 90 دقيقة لإلغاء سفرها وإنزال حقائبها من الطائرة بسبب قيامها بالتشاجر مع الركاب وموظفى الشركة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة: ” أثناء إنهاء إجراءات صعود ركاب رحلة طيران فلاى ناس رقم 568 للطائرة المتجهة إلى جدة، فوجئ أحمد كامل، مرحل الطائرة، بالراكبة الخليجية ” م. ع ” فى حالة سكر وعدم اتزان وتتشاجر مع الركاب، وقام باستدعاء طبيب الحجر الصحى الذى أكد حالة الراكبة وأوصى بعدم سفرها حفظا على سلامة الركاب لأن الراكبة لا تستطيع السيطرة على نفسها، وتم إنزال حقائب الراكبة من الطائرة وإلغاء سفرها واستأنفت الطائرة رحلتها بدونها بعد تأخير حوالى 90 دقيقة ” .