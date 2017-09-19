اليوم.. الهلال يطير إلى جدة استعدادا لملاقاة الاتحاد

نواف السالم(صدى):

يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، اليوم إلى جدة، استعداداً لمواجهة الاتحاد بدوري جميل.

وتحدد ميعاد سفر بعثة الهلال فور نهاية التدريبات مساء اليوم الثلاثاء إلى جدة، على أن يختتم تحضيراته الميدانية مساء يوم غدٍ الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية.

وتأتي مباراة الاتحاد والهلال في افتتاح الجولة الرابعة من عمر منافسات دوري جميل للمحترفين في موسمه الجديد 2017-2018.

ويحتل الهلال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، وبفارق الأهداف عن الباطن المتصدر، بينما يقع الاتحاد في المركز العاشر برصيد 3 نقاط.