بالصور.. مصرع شاب وإصابة آخر في سقوط مروع لطائرتهما بعنيزة
لقي شاب مصرعه وأُصيب آخر بإصابات متفاوتة بعد سقوط طائرتهما الشراعية في أحد متنزهات عنيزة فجر اليوم.
وسقطت الطائرة وهي تقل شابين واحتُجزا داخل أكوام الحديد؛ ليباشر الدفاع المدني الموقع ويخرجهما؛ حيث تُوفي أحدهما ونُقل الآخر مصاباً.
ولم تتضح تفاصيل الحادث ومُلابساته.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 305 ] نشر منذ 56 دقيقة
يومهم كمل
رحمهم الله
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 685 ] نشر منذ 54 دقيقة
تلك النوعية من الطائرات الشراعية غير أمنة تماما ويوجد عدة مناطق بالمملكة يوجد بها تيارات هوائية شديدة للغاية قريبة من سطح الارض تسمى التيارات الصاعدة والهابطة تلك التيارات الهوائية قد تسبب كوارث لنوعية تلك الطائرات الشراعية .
سلطان[ عدد التعليقات: 566 ] نشر منذ 42 دقيقة
الله يرحمه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34085 ] نشر منذ 40 دقيقة
الله يرحم الميت ويحسن عزاء اهله ويشفي المصاب ,, آمين ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1373 ] نشر منذ 33 دقيقة
اللهم امين
عندما يغيب المساء[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 25 دقيقة
الله يرحم الميت ويشفي المصاب ويرفع عنه كل مرض