بالصور.. مصرع شاب وإصابة آخر في سقوط مروع لطائرتهما بعنيزة

خالد الضبيبي(صدى):

لقي شاب مصرعه وأُصيب آخر بإصابات متفاوتة بعد سقوط طائرتهما الشراعية في أحد متنزهات عنيزة فجر اليوم.

وسقطت الطائرة وهي تقل شابين واحتُجزا داخل أكوام الحديد؛ ليباشر الدفاع المدني الموقع ويخرجهما؛ حيث تُوفي أحدهما ونُقل الآخر مصاباً.

ولم تتضح تفاصيل الحادث ومُلابساته.