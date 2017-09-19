مبيعات ” رمان الباحة ” تتخطى حاجز 3 ملايين ريال

إبراهيم الزهراني(صدى):

تجاوزت مبيعات مهرجان الرمان في نسخته السادسة 3.700.000 ريال خلال فترة المهرجان شملت جميع منتجات مزارع الرمان بالباحة والتي يزيد عددها عن 555 مزرعة فيما يتجاوز عدد المزارعين 130 مزارعاً .

وأوضح رئيس جمعية الرمان بمنطقة الباحة عيد خيران الزهراني أن المهرجان أثمر في تسويق محصول مزارع الرمان وتكوين قاعدة تسويقية جيدة لصغار المزارعين مما أسهم في رفع المبيعات هذا العام ، مؤكداً حرص الجمعية على إقامة ورش للمزارعين وتحقيق أسعار عادلة ومرضية للمستهلكين ، بالإضافة إلى رقابة المنتجات المعروضة في المهرجان بحيث تكون جميع الحبات في العبوة بحجم واحد ومنعاً لخلط الرمان المنتج محليا بالمستورد .

من جهته أفاد عضو جمعية الرمان التعاونية بالباحة حسن قواش المالكي أن حجم المبيعات الذي توصل له المهرجان منذ انطلاقته يشير إلى تحقيق الهدف الرئيسي من المهرجان وهو العمل على جذب المستثمرين للمنطقة واستقطاب شريحة كبيرة من المواطنين من داخل وخارج المنطقة , لافتاً النظر إلى أنه في هذا العام تم تغليف كراتين الرمان وتوزيع بروشورات تشير إلى تعريف المجتمع بفوائد الرمان وكذلك تسوقيه خلافاً عن نسخته الأولى .