بالصور.. رصد لامبورجيني أفينتادور بنسخة أكثر قوة أثناء اختبارها

روما(صدى):

يبدو أن لامبورجيني تطور نسخة أكثر قوة من أفينتادور، حيث تم رصد نموذجي إختبار تحت التطوير أثناء أدائهم للإختبارات على الطرق السريعة.

وتُعد تلك المرة الثانية التي نشاهد فيها نسخة إختباريه لأفينتادور بما يبدو أنه نظام عوادم مُشابه لذلك في هوراكان بيرفورمانتي. حيث توضح الصور وجود مخرجي عوادم مُثبتين بين المصابيح الخلفية، وذلك تحت تمويهات ضخمة في مُحاولة لإخفائهم تمامًا كما حدث مع شقيقتها الصغرى أثناء تطويرها. وبالرغم من أن لامبورجيني أبقت مخرج عوادم أفينتادور S العادي، إلا أنه بالتأكيد فشل في أداء مهمته التمويهية.

كانت صانعة السيارات الإيطالية قد قامت بإنتاج هوراكان بيرفورمانتي لترث فخامة أفينتادور SV، ولكن لتفوقها ومنافسيها في العدو على مضمار نوربورغرينغ. ولذلك فإن إنتاج نسخة أكثر فخامة وسرعة من تلك السابقتين هو الأمر الذي ترنو إليه العلامة الإيطالية الشهيرة.