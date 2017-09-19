الروضة يوقع عقداً مع الحارس ” علي الحبارة “

نواف السالم(صدى):

أعلنت إدارة نادي الروضة، مساء أمس الأثنين التعاقد مع الحارس علي الحبارة بحضور وكيل أعماله الأستاذ حسن العمران، حيث جرى التوقيع في مقر النادي.

يذكر أن الصفقة تكفل بها كاملاً عضو شرف النادي الأستاذ خالد السيف .

من جهته، قدم رئيس الروضة القادم الأستاذ إيهاب بن يوسف الدوسري شكره وتقديره للأستاذ خالد السيف على بادرته الغير مستغربة التي تأتي امتدادا لوقفاته التاريخية مع الروضة، مثمنا دعمه المستمر للنادي وحرصه على الوقوف جنبا إلى جنب مع كافة الإدارات المتعاقبة، ومساهماته من خلال دعمه الكبير في مواصلة تحقيق الروضة للمزيد من الإنجازات والبطولات.