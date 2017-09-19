أولياء أمور الطلاب في الباحة يشتكون من تعطل الباصات
تفاجأ عدد من الأهالي من عدم وجود الباصات التي تقل أبنائهم في أول أيام العام الدراسي ، في بعض المدارس بمنطقة الباحة ، حيث اضطر البعض إلى الرجوع من عمله لإيصال أبنائه ، فيما غاب بعض الطلبة الذين كان اعتمادهم على هذه الباصات لتقلهم إلى مدارسهم.
وبين أحد السائقين المعتمدين لنقل الطلاب أن سبب هذا الغياب عدم جاهزية الباصات حيث إن البعض منها يوجد به أعطال والبعض الأخر لم تعمل له الصيانة الدورية.
واستغرب أولياء أمور الطلاب من هذه الأعذار الواهية والتي كان من المفترض أن تحل قبل بداية العام الدراسي.
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1425 ] نشر منذ 1 ساعة
توها. جايه من مكه. مكروفة. ولم يشيك. عليها. يمشون بالبركة. اصحاب. الاتوبيسات. تلاعب وفوضى. وسيارات. مهترءة. ووساخة وكراسي خربانة لقد شاهدة. سيارات ابو سرهد وغيرها على طريق المدينه. عجايب. وغرائب كيف تحمل ابناءنا. وبناتنا. ولا صنادق. وغيرها كثير. الخ.