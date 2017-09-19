أولياء أمور الطلاب في الباحة يشتكون من تعطل الباصات

محمد بن شقيه(صدى):

تفاجأ عدد من الأهالي من عدم وجود الباصات التي تقل أبنائهم في أول أيام العام الدراسي ، في بعض المدارس بمنطقة الباحة ، حيث اضطر البعض إلى الرجوع من عمله لإيصال أبنائه ، فيما غاب بعض الطلبة الذين كان اعتمادهم على هذه الباصات لتقلهم إلى مدارسهم.

وبين أحد السائقين المعتمدين لنقل الطلاب أن سبب هذا الغياب عدم جاهزية الباصات حيث إن البعض منها يوجد به أعطال والبعض الأخر لم تعمل له الصيانة الدورية.

واستغرب أولياء أمور الطلاب من هذه الأعذار الواهية والتي كان من المفترض أن تحل قبل بداية العام الدراسي.