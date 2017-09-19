الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم

حمود العنزي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات عسير ، الباحة ، مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة كذلك على منطقة نجران تشمل السواحل منها في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق حائل ، الجوف ، الحدود الشمالية ، تبوك والأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18 – 42 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .