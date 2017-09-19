السيسي يلتقي نتنياهو في نيويورك لبحث استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

القاهرة(صدى):

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأهمية التي توليها القاهرة لمساعي استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لحل الدولتين والمرجعيات الدولية ذات الصلة.

وثمن الرئيس المصري جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الشأن، مشيرًا إلى ما ستسهم به التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية في توفير واقع جديد بالشرق الأوسط تنعم فيه جميع شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية.

جاء ذلك خلال لقاء السيسي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة، واللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن اللقاء شهد بحث سبل إحياء عملية السلام، مضيفا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعرب من جانبه عن تقديره لدور مصر المهم في الشرق الأوسط وجهودها في مكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة.

وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال اللقاء بحث سبل استئناف عملية السلام، وإنشاء دولة فلسطينية، مع توفير الضمانات اللازمة بما يسهم في إنجاح عملية التسوية بين الجانبين.