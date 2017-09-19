العزاز تعرض تجربتها في المحاماة بأمريكا

نايف السالم(صدى):

عرضت المحامية شيهانة العزاز، تجربتها في المحاماة في مدينة ” سولت ليك ستي ” بأمريكا بهدف خلق حراك إيجابي في الأوساط الثقافية والتعليمية الأمريكية بتقديم النّخب السعودية إلى المجتمع الدولي ليتعرفوا بشكل أوضح على تميزّ السعوديين في مجالات المعرفة.

وعرضت المحامية تجربتها أمام عدد عدد من المحامين والمتخصصين في مجال القانون والمهتمون في هذا الشأن، ويأتي ذلك ضمن مبادرة ” جسور إلى السعودية ” التي أطلقها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي ” إثراء ” ، بالتعاون مع ” معهد الشرق الأوسط ” في الولايات المتحدة الأميركية.

وكشفت العزاز، عن قصة دخولها إلى مجال المحاماة حيث بدأت حين اضطرت للمرافعة في قضية عائلية، وتخلل العرض جلسة نقاش تفاعلية حول تغلبها على الصعوبات والعوائق التي واجهتها خلال مسيرتها المهنية، كما تحدثت عن تطور المرأة في القوى العاملة السعودية، والفرص المتاحة لها لممارسة دورها الفاعل في قطاعات العمل ومدى تأثير العولمة في ذلك، وفقا لصحيفة الرياض.