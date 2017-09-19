غرفة جدة: توطين المراكز التجارية بلغ 40%

علي القحطاني(صدى):

كشف رئيس لجنة المراكز التجارية بغرفة جدة محمد علوي، عن نسبة التوطين في المولات والمراكز التجارية بالمحافظة، موضحا أنها بلغت أكثر من 40 % من إجمالي الوظائف.

وأكد علوي، أن الكوادر السعودية ستتضاعف أعدادها في المستقبل، وستشغل مختلف الوظائف في المراكز التجارية والمولات؛ بسبب توفر المناخ الملائم، وفقا لصحيفة الوطن.

وأكد علوي أن عدد مراكز التسوق في المملكة وفقاً لتقديرات أولية يصل إلى ألفي مركز، معتبرا أن المراكز تسهم بشكل كبير في اقتصاد المملكة، وتعمل بشكل يومي على تدوير التجارة البينية بين التجزئة والجملة والمستهلك، وبالتالي تعمل على خلق نسبة نمو جيدة لمعدلات الاقتصاد المحلي.