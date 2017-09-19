الزكاة والدخل: فرض الضريبة المضافة على الإبل والطيور والتجارة الإلكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف رئيس الفريق القانوني بهيئة الزكاة والدخل مسفر الدحيم، عن فرض ضريبة القيمة المضافة على مبيعات الإبل والصقور والتجارة الإلكترونية والخدمات الاستشارية.

وأوضح خلال ورشة عمل حول «التعريف بأنظمة ولوائح ضريبة القيمة المضافة» نظمتها الهيئة بمقر الغرفة التجارية والصناعية بالدمام، أمس الاثنين، أن الهيئة ستفرض ضريبة القيمة المضافة على الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 5 ملايين ريال بمجرد السداد، فيما تفرض على الشركات التي تتجاوز تلك القيمة بتاريخ إصدار الفاتورة، وفقا لصحيفة الوطن.

وأكد الدحيم أن الضريبة ستفرض عقود المقاولات المستمرة باستثناء المبرمة قبل 30 يونيو 2016، وبدون تمييز على الواردات، مشيرا إلى أن الضريبة المضافة ستمكن الدولة من تحسين الخدمات في جميع القطاعات.