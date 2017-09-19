اختتام فعاليات معرض السيارات المعدلة بحضور 62 ألف زائر

اختتمت فعاليات معرض السيارات المعدلة ، والذي نظمته شركة معارض الظهران الدولية ” أكسبو “، بمركز المعارض بالدمام ، واستمر أربعة أيام متتالية بمشاركة 150 سيارة معدلة، من المملكة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ عدد الحضور للمهرجان 62 ألف زائر من الشباب والعوائل.

وتضمنت فعاليات المهرجان عرضاً للسيارات الكلاسيكية والنادرة والمعدلة، وعرض الكلاسيك ” بيك أب ” معدل، وعرض الدراجات النارية المعدلة بالكامل، وعرض سيارات (الايربرش)، كما أقيم عرض للسيارات السيدان والسبورت المعدلة، وعرض سيارات ” الهيدروليك “، وعرض سيارات ” الأر سي “، إضافة إلى عرض سيارات الدراق ريس (سيارات السباق)، وعرض يومي لقروبات السيارات والدراجات بمقدار 4 قروبات يومياً.

من جهته أعرب مدير المشروع والمشرف العام على تنظيم المعارض عبد العزيز الشهري عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف امير المنطقة الشرقية لتدشينه المعرض مما أعطى دفعة قوية لكافة المشاركين به، مبينا أن يوم الختام شهد تكريم المتسابقين من ابطال العالم والهواة بالمراكز الثلاثة الأولى للسيارات الكلاسيكية والبيك اب والدرجات النارية والدرافت والدراق.