وزراء خارجية أمريكا والهند واليابان يعقدون جلسة الحوار الوزاري الثانية

نيويورك(صدى):

عقد وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ريكس تيلرسون والهند سوشما سواراج واليابان تارو كونو، جلسة الحوار الوزاري الثلاثية الثانية اليوم، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في بيان صحفي صادر اليوم أن الوزراء الثلاثة ناقشوا أهمية إقامة منطقة هندية – باسيفيكية حرة ومفتوحة تدعمها بنية مرنة وقائمة على قواعد تمكن كل دولة من الازدهار، معربين عن التزامهم بالحفاظ على حوار منتظم بين حكوماتهم الثلاث.

وطبقًا للبيان، فقد أشاد الوزراء بعزم المجتمع الدولي الراسخ على معارضة الأعمال غير القانونية لكوريا الشمالية، داعين إلى مواصلة العمل الدولي للحد من برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.