كافاني ينفي حدوث خلاف مع نيمار

باريس(صدى):

نفى لاعب كرة القدم الأورجوياني أدينسون كافاني المحترف بباريس سان جيرمان الفرنسي الأنباء التي ترددت حول دخوله في أزمة ومشكلة مع زميله بالفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وقال كافاني، في تصريح لصحيفة ” آس ” الإسبانية، أمس الإثنين، ” لا صحة لما تردد من أنباء حول دخولي في مشكلة مع نيمار فهي مجرد أقاويل لا أساس لها من الصحة “.

وأضاف: ” أخي تحدث معي بعد مباراة ليون بالدوري الفرنسي وأخبرني أن الجميع يتحدث عن أزمة بيني وبين نيمار بسبب ركلة جزاء، الحقيقة الوحيدة أنه لا توجد أي أزمة مع نيمار “.

وترددت أنباء عبر وسائل الاعلام المختلفة أن الدقيقة 79 من زمن لقاء باريس سان جيرمان مع ليون شهدت احتساب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح باريس سان جيرمان، وأراد نيمار تسديد الركلة وطلب من كافاني الذي وقف لتسديدها، أن يُسددها، إلا أن الأخير رفض ذلك، وتمسك كافاني بتسديد ركلة الجزاء، ولكنه فشل في تحويلها داخل الشباك حيث انتهت المباراة وقتها بفوز فريق العاصمة الفرنسية باريس بهدفين نظيفين.