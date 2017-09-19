إعصار ” ماريا ” يضرب شرق جزر الكاريبي

واشنطن(صدى):

اتجه الإعصار ماريا صوب شرق جزر الكاريبي بسرعة 200 كيلومتر في الساعة وهو ثاني إعصار كبير يضرب المنطقة هذا الشهر.

وطالب مسؤولون من جزر المارتينيك التي تسيطر عليها فرنسا والجزر العذراء الأميركية السكان بالاستعداد للعاصفة التي قال خبراء أرصاد أميركيون إنها صارت إعصارا من الفئة الثالثة على مقياس ” سافير سيمبسون ” الذي يتألف من خمس درجات.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير في نشرة أصدرها الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، إن الإعصار ماريا صار على بعد 70 كيلومترا شرقي المارتينيك ويتجه غربا إلى الشمال الغربي في مسار سيضعه فوق بويرتوريكو مع حلول يوم الأربعاء.

وأضاف المركز أن من المتوقع أن يواصل الإعصار اكتساب قوة على مدى اليومين المقبلين.

وغادر السكان بعض الجزر قبل وصول العاصفة إليها.

ودخلت تحذيرات الأعاصير حيز التنفيذ في سلسلة من الجزر في المنطقة من بينها الجزر العذراء الأميركية والبريطانية وأنتيجوا وباربودا وسان مارتان المقسمة بين هولندا وفرنسا.