محافظ حفر الباطن يكرم شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين

خالد الضبيبي(صدى):

كرم محافظ حفر الباطن عبد المحسن بن محمد العطيشان بمقر المحافظة، الطلاب من أبناء شهداء الواجب وأبناء وبنات منسوبي التعليم المتوفين بالمحافظة ووزع الحقائب المدرسية عليهم، بحضور مدير التعليم عايض بن نافع الرحيلي ومساعد المدير للشؤون التعليمية ماطر بن عويد الظفيري ومدير مكتب وفاء بتعليم حفر الباطن عيادة بن جلال الظفيري.

وأكد مدير التعليم أن مكتب وفاء بتعليم حفر الباطن يعمل على تسهيل رعاية الطلاب والطالبات أبناء وبنات الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين، مشيراً إلى مهام المكتب الرئيسية تتضمن بحصر الفئات المستهدفة ومتابعة تقديم الرعاية النفسية والصحية والاجتماعية والتعليمية والمساعدات العينية ومتابعة المستفيدين في مدارسهم والوقوف على تحصيلهم العلمي، ومتابعة الخدمات الإرشادية المقدمة لهم والبحث عن اتفاقيات وشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الخيرية والهيئات لتقديم الدعم العيني والامتيازات والتسهيلات للمستفيدين، وإعداد التقارير الدورية والسنوية عن كل فئة، والخدمات المقدمة لهم وتجويدها.