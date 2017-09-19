السياحة تؤكد فتح تحقيقا في واقعة عدم قبول شاب في المعهد بسبب لحيته

عادل الحربي(صدى):

فتحت الهيئة العامة للسياحة والتراث، تحقيقا بشأن واقعة عدم قبول تسجيل شاب بالمعهد العالي للسياحة والضيافة في جازان لرفضه حلق لحيته، معربة عن أملها في أن يتواصل معها الشاب المتضرر.

وأكد الشاب أحمد الكعبي، أنه سيجري غدا الأربعاء مقابلة مع أحد موظفي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وسيطالب خلالها بإنصافه إزاء ما تعرض له في معهد السياحة بجازان، موضحا أن المعهد افترى عليه حينما صرحت إدارته بأنها طلبت منه ” تهذيب لحيته “.

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