معتقل فلسطيني ضرير يبدأ إضرابًا عن الطعام بسجون الاحتلال

القدس(صدى):

بدأ معتقل فلسطيني ضرير في السجون الإسرائيلية، أمس الإثنين، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، احتجاجًا على تحويله لـ ” الاعتقال الإداري “.

وقال أحمد عز الدين عمارنة، إن والده ” عز الدين ” دخل في إضراب مفتوح عن الطعام عقب قرار سلطات السجون الإسرائيلية تحويله للاعتقال الإداري مدة 4 شهور، قابلة للتمديد.

وأشار عمارنة، إلى أن الجيش الإسرائيلي اعتقل والده – 45 عامًا – قبل نحو أسبوع، من بلدة ” يعبد ” غرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، وهو معتقل حاليًا، في سجن ” مجدو “.

وذكر أن والده تعرض للاعتقال الإسرائيلي 5 مرات خلال السنوات السابقة، بمجموع ست سنوات، بتهمة ” التحريض “، لاسيما أنه يعمل إمامًا وخطيبًا في أحد مساجد مدينة جنين.