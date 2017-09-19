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معتقل فلسطيني ضرير يبدأ إضرابًا عن الطعام بسجون الاحتلال

معتقل فلسطيني ضرير يبدأ إضرابًا عن الطعام بسجون الاحتلال
القدس(صدى):

بدأ معتقل فلسطيني ضرير في السجون الإسرائيلية، أمس الإثنين، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، احتجاجًا على تحويله لـ ” الاعتقال الإداري “.
وقال أحمد عز الدين عمارنة، إن والده ” عز الدين ” دخل في إضراب مفتوح عن الطعام عقب قرار سلطات السجون الإسرائيلية تحويله للاعتقال الإداري مدة 4 شهور، قابلة للتمديد.
وأشار عمارنة، إلى أن الجيش الإسرائيلي اعتقل والده – 45 عامًا – قبل نحو أسبوع، من بلدة ” يعبد ” غرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، وهو معتقل حاليًا، في سجن ” مجدو “.
وذكر أن والده تعرض للاعتقال الإسرائيلي 5 مرات خلال السنوات السابقة، بمجموع ست سنوات، بتهمة ” التحريض “، لاسيما أنه يعمل إمامًا وخطيبًا في أحد مساجد مدينة جنين.


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