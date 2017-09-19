الخضيري يعلق على العفن الأسود بالبصل
علق أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، على صورة متداولة للعفن الأسود بالبصل المزعوم أنه ” أفلاتوكسين ” .
وأوضح ” الخضيري “، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” انتشرت صورة للعفن الأسود بالبصل بزعم أنه أفلاتوكسين، هذا الأسود هو فطر الرايزوبس وغالباً لا ينتج الأفلاتوكسين، لذا يكفي غسل الاسوداد أو إزالته “.
وأضاف: ” الأفلاتوكسين لا ينتج إلا إذا استكمل الفطر والعفن دورته الكاملة وليس ببدايته، والأفلاتوكسين الأخطر هو في عفن المكسرات ولو ببدايته لاختلاف الفطر ” .
لايكثر[ عدد التعليقات: 19168 ] نشر منذ 52 دقيقة
يعني بداية عفن
سعيد[ عدد التعليقات: 529 ] نشر منذ 21 دقيقة
ههههههههههه . ماشاء الله يا اني قرأت الخبر واستانست لما عرفت اني لما اشوف اي شيء اسود على البصل اغسله . والمرة الجاية نبي نعرف كيف نزيل النقطة السوداء إللي تظهر على الموز .