الخضيري يعلق على العفن الأسود بالبصل

حمود العنزي(صدى):

علق أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، على صورة متداولة للعفن الأسود بالبصل المزعوم أنه ” أفلاتوكسين ” .

وأوضح ” الخضيري “، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” انتشرت صورة للعفن الأسود بالبصل بزعم أنه أفلاتوكسين، هذا الأسود هو فطر الرايزوبس وغالباً لا ينتج الأفلاتوكسين، لذا يكفي غسل الاسوداد أو إزالته “.

وأضاف: ” الأفلاتوكسين لا ينتج إلا إذا استكمل الفطر والعفن دورته الكاملة وليس ببدايته، والأفلاتوكسين الأخطر هو في عفن المكسرات ولو ببدايته لاختلاف الفطر ” .