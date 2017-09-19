رئيس برشلونة: رحيل ميسي لن يكون تحت رئاستي

مدريد(صدى):

أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي مستمر في صفوف الفريق وأن مسألة رحيله عن النادي لن تكون تحت رئاسته.

وأضاف بارتوميو في تصريحات نقلتها صحيفة ” آس ” الإسبانية، أمس الإثنين، ” ميسي جدد عقده ، والده قام بذلك المتبقي الصورة فقط ونبحث عن الوقت المناسب للقيام بها “.

وأضاف: ” اليوم الذي يُمكن فيه رحيل ميسي لن يكون تحت رئاستي “، موضحا ” الفارق بين محاكمة كريستيانو رونالدو وميسي قضائيًا في قضية التهرب الضريبي واضحة للجميع ، أطالب بالمساواة فقط “.

وعن التجديد لأندريس انييستا، قال بارتوميو ” تحدثت مع انييستا بشان تجديد عقده ، عرضنا عليه البقاء حتى الاعتزال “.

وبخصوص إصابة الفرنسي عثمان ديمبلي، قال ” ديمبلي يشعر بالحزن ، لقد تحدثت معه ، لقد كان متحمس للغاية ، الإصابة مؤلمة ولكن بعد العملية الجراحية سيعود بابتسامة”.

وأوضح: ” نعم لقد وقعنا مع ديمبلي بسعر مرتفع لأن السوق كان مرتفعاً بجنون بعد رحيل نيمار لم يكن لدينا خيارات عديدة “.

وتابع رئيس النادي تصريحاته قائلًا ” والد نيمار أخبرنا أنهم لن يرحلون ولا توجد مشكلة ، بنهاية شهر يوليو الماضي فاجئنا نيمار بقراره ووضعنا في موقف سيئ “.