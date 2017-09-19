العراق توجه إنذارا نهائيا لمسلحي ” داعش “: الاستسلام أو الموت

بغداد(صدى):

ألقت الطائرات العراقية، مساء أمس الإثنين، آلاف المنشورات على مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم ” داعش ” الإرهابي، وجهت خلالها ” إنذارا نهائياً ” لمسلحي التنظيم الإرهابي بالاستسلام أو مواجهة الموت.

وأوضحت وزارة الدفاع العراقية، في بيان، أن ” طائرات القوة الجوية العراقية ألقت آلاف المنشورات على مركز قضاء الحويجة والنواحي التابعة لها وهي الرياض والعباسي والزاب فضلاً عن ناحية الرشاد التابعة لقضاء داقوق “، جنوب غربي كركوك.

وأضافت أن الطائرات العراقية ألقت منشورات أيضاً على الجانب الشرقي لقضاء الشرقاط، التابع لمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

والمناطق المذكورة لا تزال خاضعة لسيطرة تنظيم ” داعش “.

وقالت إن المنشورات تضمنت ” الإشارة الى الإذاعة الموجهة لتقديم الإرشادات والتوصيات للمواطنين، وتعلمهم بأن ساعة خلاصهم باتت قريبة بعد تحرير نينوى ومنطقة عكاشات “.

وتابعت أنها تضمنت أيضاً “توجيه إنذاراً نهائياً لعناصر داعش بالاستسلام أو الموت “.