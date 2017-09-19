 " الردع السعودي " : عاق الوالدين يمنع أسرة آل مرة من مغادرة قطر - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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” الردع السعودي ” : عاق الوالدين يمنع أسرة آل مرة من مغادرة قطر

” الردع السعودي ” : عاق الوالدين يمنع أسرة آل مرة من مغادرة قطر
طلال الضوي(صدى):

نشرت صفحة ” الردع السعودي ” على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، تدوينة مساء الإثنين، قالت فيها أن عاق الوالدين حمد بن خليفة، والد أمير قطر قرار أصدر بمنع سفر أي فرد من أسرة آل ثاني دون موافقة شخصية منه، كما أمر بعودة المتواجدين خارج البلاد.

وأضافت أن حمد بن خليفة، يجير شخصيات وأفراد من أسرة ال ثاني على بيعة يتيم المجد بالفيديو ونشرها.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4549 ] نشر منذ 17 دقيقة

الله يغفرلي اشك والله انك خليجي😊😁 كان الله بعون الشعب الشقيق وكفاهم شرك

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