" الردع السعودي " : عاق الوالدين يمنع أسرة آل مرة من مغادرة قطر - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

نشرت صفحة ” الردع السعودي ” على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، تدوينة مساء الإثنين، قالت فيها أن عاق الوالدين حمد بن خليفة، والد أمير قطر قرار أصدر بمنع سفر أي فرد من أسرة آل ثاني دون موافقة شخصية منه، كما أمر بعودة المتواجدين خارج البلاد.

وأضافت أن حمد بن خليفة، يجير شخصيات وأفراد من أسرة ال ثاني على بيعة يتيم المجد بالفيديو ونشرها.