أمير القصيم: العمل البلدي عصب التنمية - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تلمس احتياجات المواطنين وتوفيرها، مبدياً اعتزازه بما شاهده من عمل دؤوب لمشاريع عملاقة تنفذها أمانة منطقة القصيم، وانجازات يفتخر بها المواطن، الذي يعد شريك في التنمية وصناعة قراراتها، مشيرا إلى أن البلديات هي العصب الأساس للتنمية.

وأشاد أمير القصيم، بشباب المملكة، المؤهلين لإخلاصهم في العمل، مؤكدا أنهم هم المكسب الحقيقي في إدارة دفة العمل، جاء ذلك بعد زيارته أمس الإثنين لأمانة المنطقة.

وشدد أمير منطقة القصيم، على أهمية المنطقة وموقعها الاستراتيجي، وضرورة استثمار هذه الإمكانات، ومواكبة رؤية 2030 في مجال الاستثمار، باعتبارها المرتكز الأساس للاستثمار الذي يعد المنفذ والجسر الحقيقي لإيجاد فرص العمل للشباب والفتيات.