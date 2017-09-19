هيئة الترفيه تشعل سماء جدة بطائرات بهلوانية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تنظم الهيئة العامة للترفيه عروضاً جوية مبهرة في سماء محافظة جدة يوم السبت المقبل، بمناسبة احتفالات المملكة العربية السعودية بذكرى اليوم الوطني السابع والثمانون للمملكة، من خلال عروض تقدمها الطائرات بحركات بهلوانية.

وأكدت الهيئة أن العروض الجوية ستضفي نكهة خاصة في احتفالات اليوم الوطني، حيث ستقدم الطائرات البهلوانية عرضين، يتمثل الأول بعروض على ارتفاع يبلغ 2000 قدم يتداخل فيها الدخان الأبيض والأخضر اللذان يرمزان لألوان العلم السعودي، مع رسم لوحة جمالية مدهشة في السماء، في حين يتمثل العرض الثاني بحركات بهلوانية تقوم بها الطائرات، مع استخدام ألعاب نارية متخصصة (PYRO) وذلك على ارتفاع يبلغ 2000 قدم، وهي من أكثر الفعاليات التي تحبذها الجماهير في الاحتفالات الوطنية على مستوى العالم، نظراً لجاذبيتها وإبهارها.

ومن المنتظر أن يتجمع الجمهور على الكورنيش وتحديداً مقابل ” رد سي مول ” لمشاهدة العرض بكل وضوح والتقاط الصور والفيديوهات ليشاركوها مع اصحابهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وليحتفظ بها كذكرى جميلة.