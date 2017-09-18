" القحطاني " ينشر صورة نادرة لخادم الحرمين ووالد الشيخ سلطان بن سحيم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نشر المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، صورًا قديمة جمعت الشيخ سحيم بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكان القحطاني، غرد منذ قليل عدة تغريدات تعقيبا على البيان الذي ألقاه الشيخ سلطان بن سحيم للشعب القطري، اليوم الإثنين، قال فيها – إن والد الشيخ سلطان هو الشيخ سحيم بن حمد، سليل جاسم المؤسس، وكان الشيخ سحيم هو ولي العهد الشرعي لخليفة والد حمد، وتم اتهام ” قذافي الخليج ” ، في إشارة إلى أمير قطر السابق حمد بن خليفة، باغتياله.

وأضاف القحطاني، أنه ” تم قتل الشيخ سحيم وإعلان أنها نوبة قلبية، في عام 1985 خوفًا من تزايد نفوذه بين شعب قطر وأسرة آل ثاني وحب حكام الخليج له ” .