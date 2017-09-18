لجنة المواهب تباشر اعمالها.. والشايع يوضح شروط تجنيس المواهب الكرويه - صحيفة صدى الالكترونية

خالد يحى(صدى):

أوضح القانوني والمختص بالشان الرياضي الاستاذ عبدالله الشايع، الشروط الدوليه لتجنيس اللاعبين وتمثيل أكثر من منتخب ، تزامنًا مع قرار هيئة الرياضه بتشكيل لجنة لاكتشاف المواهب الكرويه من مواليد المملكه، وفتح المجال لتجنيس المواهب من مواليد السعوديه للجنسيات المقيمه.

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‏وذكر الباحث في الانظمة الرياضيه، أن شروط تمثيل أكثر من منتخب لمن لديه أكثر من جنسية، وأن يكون هو أو أحد والديه أو جديه من مواليد اراضي الاتحاد الذي سيمثله (او) أمضى سنتين في بلد المنتخب الأخير، وأن كان شرط الاقامه يمكن تجاهله في حال اتفق الاتحاديين الذي يحوز اللاعب جنسيتهما على إلغاء شرط المده.

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‏وأضاف الشايع أنه إذا اكتسب اللاعب جنسية جديدة فإنه يلزم توافر نفس الشرط السابق للاعب الذي يحمل أكثر من جنسية من قبل، وهو أن يكون هو أو أحد والديه أو جديه من مواليد أراضي الاتحاد الذي سيمثله (أو) تواجد اللاعب في بلد الاتحاد الذي جنسه لمده خمس سنوات بعد بلوغه سن الثامنه عشرة وذلك كشرطين اساسيين يلزم توفر احدهما ليتمكن من تمثيل منتخب اتحاد الدوله التي اكسبته الجنسية الجديده.

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‏جدير بالذكر أن لوائح الاتحاد السعودي تسمح بمشاركه اللاعبين المقيمين؛ من جنسيات مختلفه ومواليد السعوديه مع انديتهم في دوري الدرجه الأولى واعتبارهم لاعبين محليين، ‏وبدأت اللجنة فعليا بمهامها واستقبال المواهب الكرويه تمهيدًا لاختبارها واختيار من تنطبق عليه الشروط.