مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام تعلن وظائف صحية وإدارية - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام- عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

وأبرز المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل مخزون الصيدلية (وظيفتين): درجة البكالوريوس في العلوم الصيدلانية.

– مخطط التموين الطبي (وظيفتين): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصصات (المشتريات، إدارة سلسلة التوريد، المختبرات، التمريض، التسويق، المالية، إدارة الأعمال).

– مساعد طبيب الأسنان: شهادة الدبلوم في تخصص طب الأسنان.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ فضلًا اضغط هنــــــــــــا.