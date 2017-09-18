مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض تعلن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث- عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر وظائف صحية وفنية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادات الثانوية الصناعية والكفاءة المتوسطة، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفرع المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرز المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تصوير الأشعة الصوتية- خدمات الأشعة الصوتية: درجة البكالوريوس في تخصصات (العلوم الإشعاعية/ التكنولوجيا)، مع وجود خبرات سابقة.

– مساعد ميكانيكي سيارات- صيانة المعدات: شهادات الثانوية الصناعية أو الكفاءة المتوسطة، مع وجود خبرات سابقة.

– مساعد ميكانيكي سيارات- المركبات لمركز الملك فهد الوطني لسرطان الأطفال: شهادات الثانوية الصناعية أو الكفاءة المتوسطة، مع وجود خبرات سابقة.

– مساعد صيانة- الري: شهادة الكفاءة المتوسطة.

– كبير السائقين: شهادة الكفاءة المتوسطة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضح المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 نوفمبر 2017م.

وأشار المستشفى إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).