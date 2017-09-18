شركة عِلم في الرياض تعلن وظيفة جديدة شاغرة للرجال - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة الوطنية “ عِلم ” – عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظيفة شاغرة للرجال، بمسمى “ استشاري البيانات ” ، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في مجال تكنولوجيا المعلومات المتعلقة الأعمال، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 سبتمبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)⁠⁠⁠⁠.