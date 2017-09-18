سعود القحطاني يكشف المتورط في اغتيال " سحيم آل ثاني " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، أن عقلاء وكبار آل ثاني ينتفضون ضد سياسة الحمدين العدوانية ويتكاتفون مع أعيان قطر الحبيبة، جاء ذلك في تعقيبا، على بيان الشيخ سلطان بن سحيم اليوم الاثنين، الذي أعلن فيه تأييده لدعوة الشيخ عبدالله آل ثاني.

وقال سعود القحطاني عبر حسابه في ” تويتر ” اليوم الإثنين: ” والد الشيخ سلطان هو الشيخ سحيم بن حمد. سليل جاسم المؤسس، وكان الشيخ سحيم هو ولي العهد الشرعي لخليفة والد حمد، وتم اتهام قذافي الخليج باغتياله ” .

وتابع: ” الشيخ سلطان بن سحيم حاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية، ومعروف بالكرم، وهو من الوجوه المشرفة علمًا وأدبًا وثقافةً في قطر العزيزة ” .