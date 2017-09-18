مستشفى الملك عبدالله الجامعي تعلن 30 وظيفة صحية شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن توفّر عدد (30) وظيفة صحية شاغرة، بمسمى “ طبيب الخدمة ” ، وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرز المستشفى، أن الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص الطب البشري، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا اضغط (هنا).