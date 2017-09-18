" دبي العالمية " تستحوذ على مجمع ملاحي وشركة لإصلاح السفن - صحيفة صدى الالكترونية

ابوظبي(صدى):

وقعت مجموعة ” موانئ دبي العالمية ” ، اتفاقيتين للاستحواذ على إثنين من الأصول البحرية في إمارة دبي بقيمة إجمالية تصل إلى 405 ملايين دولار.

وقالت المجموعة في بيان لها الإثنين، أنها وبموجب الاتفاقيتين ستستحوذ على ” مدينة دبي الملاحية ” بقيمة 180 مليون دولار، إضافة إلى شراء ” الأحواض الجافة العالمية ” ب225 مليون دولار.

وتعد ” مدينة دبي الملاحية ” مركز للخدمات البحرية ومنطقة صناعية وتجارية، فيما شركة ” الأحواض الجافة العالمية ” مركز متخصص في إصلاح السفن.