إعلان أسماء حكام الجولة الرابعة في دوري جميل - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية لكرة القدم في اجتماعها اليوم الإثنين، أسماء حكام مواجهات الجولة الرابعة لدوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم وجاءت التكاليف كالتالي :

الاتحاد والهلال الحكم الدولي مارك كلانتبيرج

الباطن الاهلي الحكم الدولي فهد المرداسي

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أحد الفتح الحكم الدولي خالد الطريس

النصر الفيحاء الحكم الدولي سلطان الحربي

الاتفاق الشباب الحكم الدولي تركي الخضير

القادسية الفيصلي الحكم الدولي محمد القرني

الرائد التعاون الحكم الدولي سيمون مارتسينيك