إعلان أسماء حكام الجولة الرابعة في دوري جميل - صحيفة صدى الالكترونية

إعلان أسماء حكام الجولة الرابعة في دوري جميل
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية لكرة القدم في اجتماعها اليوم الإثنين، أسماء حكام مواجهات الجولة الرابعة لدوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم وجاءت التكاليف كالتالي :
الاتحاد والهلال الحكم الدولي مارك كلانتبيرج
الباطن الاهلي الحكم الدولي فهد المرداسي
أحد الفتح الحكم الدولي خالد الطريس
النصر الفيحاء الحكم الدولي سلطان الحربي
الاتفاق الشباب الحكم الدولي تركي الخضير
القادسية الفيصلي الحكم الدولي محمد القرني
الرائد التعاون الحكم الدولي سيمون مارتسينيك
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